В Воронежской области треть ломбардов могут потерять официальный статус

Из 24 ломбардов, официально зарегистрированных в Воронежской области, по новым правилам останутся на рынке только 15 организаций. Остальные еще какое-то время смогут рассчитываться по старым договорам, но с истечением их срока им придется как минимум приостановить работу.

- Организация, не состоящая в государственном реестре, не имеет права использовать в своем названии слово «ломбард» более 90 дней. Благодаря таким нововведениям деятельность ломбардов станет более прозрачной, что поможет защитить права потребителей финансовых услуг, - считает заместитель управляющего отделением Воронеж Банка России Анна Сухова.

В 2021 году для ломбардов изменился порядок доступа на финансовый рынок – организации должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и необходимые документы. Если же организация не представит сведения до 9 июля, то она утратит статус ломбарда.

Чтобы не столкнуться с мошенниками при обращении в ломбард, следует проверить его наличие в реестре Банка России .