Воронежский «Факел» выиграл у ярославского «Шинника», но опустился на 11 место

Ярославцы не смогли реализовать свои шансы, а футболисты "Факела" дважды хладнокровно наказали их за ошибки. Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч в Ярославле получился для «Факела» непростым. С начала матча хозяева поля, уже давно вылетевшие во второй дивизион, настойчиво атаковали и создали пару неплохих моментов. Но не реализовали их. А вот футболисты «Факела» беспощадно наказывали за ошибки.

По сути, судьба матча решилась за какие-то три минуты. Сначала на 22-й Илья Мазуров получил мяч от Олега Дмитриева и пробил максимально неудобно для вратаря – 1:0. А потом на 25-й Максим Максимов откликнулся на длинную передачу и второй раз огорчил голкипера «Шинника» своего тезку Максима Матюшу – 2:0.

Ярославцы не сдавались, но в завершении атак точности им не хватало. А с середины второго тайма игра и вовсе успокоилась. «Факел» победил на классе.

После этого выигрыша воронежская команда, как ни странно, опустилась в турнирной таблице на 11 место. У «Факела» стало поровну очков с красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровск», и по дополнительным показателям оказалась позади этих двух клубов.

Ну а впереди у «Факела» домашний матч с принципиальным соперником – московским «Торпедо». Легендарный клуб пока идет на пятом месте по-прежнему имеет шансы, хотя и призрачные, на участие в стыковых играх с командой премьер-лиги. Торпедовцев тренирует знаменитый уроженец Воронежа Александр Бородюк. За москвичей играет еще не так давно бывший лидером «Факела» Игорь Лебеденко. Одним словом, посмотреть на последний домашний матч нашей команды в этом сезоне есть масса поводов. Игра пройдет 8 мая, начнется она в 15.00.