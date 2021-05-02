Покидающие город воронежцы попали в многокилометровую пробку

Пробка растянулась на несколько километров Фото: из архива «КП»

Воронежцы начали массово выезжать за город еще в субботу, 1 мая. Впереди долгие выходные, которые горожане решили провести на дачах. Тем более, что погода после долгих колебаний настроилась на потепление.

В воскресенье, 2 мая, на которое в этом году пришлось празднование православного праздника Пасхи, поток горожан за пределы Воронежа только усилился. К обеду на выезде в курском направлении образовался многокилометровый затор из-за большого скопления машин.

Напомним, майские праздники в этот раз продлятся рекордно долго - аж до 11 числа.