В Воронеже под колеса машин за один день попали три девочки

Обстоятельства трех аварий изучают полицейские Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сразу четыре несовершеннолетних пострадали в трех ДТП в субботу, 1 мая. Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием двух девочек 12 и 6 лет. Авария произошла около 13 часов 1 мая на улице Владимира Невского. Дети переходили дорогу вне пешеходного перехода и попали под колеса автомобиля «Hyundai Solaris» под управлением 31-летнего воронежца. Девочки получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.

В тот же день, в 11.25 часов у дома №20А по улице Новосибирская, по предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «БМВ» столкнулся с автомобилем «Тойота Королла» под управлением 37-летнего местного жителя, а тот, в свою очередь, протаранил «Лада 211140». В аварии пострадала 12-летняя девочка, пассажир автомобиля «Тойота Королла», ее забрала «скорая».

Вечером 1 мая во дворе дома №15 по ул. Гайдара 43-летняя женщина, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии управляя автомобилем «Шевроле Ланос», наехала на шестилетнюю девочку, которая стояла на детской площадке. Малышку забрала «неотложка», а виновница ДТП уехала с места аварии. Позже женщину разыскали полицейские и привлекли к ответственности.