В Воронежской области «Опель» протаранил «Ладу», погибла женщина

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

1 мая на дороге на территории Аннинского района 49-летний воронежец на «Опеле Астра» устроил смертельную аварию. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля – 47-летняя женщина – от полученных травм погибла на месте. Оба водителя, а также 55-летний пассажир иномарки также пострадали и попали в больницу.

По факту аварии в полиции организовали проверку, которая установит все обстоятельства ДТП.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 97 ДТП, из них в Воронеже – 66. Пострадали 16 человек, погиб один.