Ночью в воронежской многоэтажке горели три квартиры

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В ночь с 1 на 2 мая в доме №3 по улице 60-ой Армии возник пожар. Занявшийся в одной из квартир огонь быстро распространился на две соседние. В результате пожара пострадали три двухкомнатных квартиры. В одной сгорела комната, коридор, балкон, кухня и зал. Во второй – балкон и оконная рама. В третьей – оконная рама на балконе.

Прибывшие спасатели вывели из многоэтажки 11 человек в масках спасаемого и 8 – самостоятельно. Пострадавших нет.

Пожар ликвидировали в течение 18 минут. К тушению привлекали четыре пожарных отделения: 16 сотрудников МЧС и четыре машины спецтехники.

Причину возгорания предстоит установить экспертам.