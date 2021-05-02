Музей «Арсенал» приглашает воронежцев сфотографироваться с пулеметом и свернуть письма-треугольники

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музей «Арсенал» приготовил цикл экскурсий и мастер-классов к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая в 15.00 в зале для интерактивных занятий пройдет выставка одного экспоната «Пистолет-пулемет Судаева». Можно узнать историю его создания, а также прикоснуться и сфотографироваться с ППС-43.

7 мая в 10.00 откроется выставка «Из истории Воронежского сражения», которая дополнит экспозицию «Воронежская область в годы Великой Отечественной войны». Проект представит материалы из фондов музея, не вошедшие в стационарную экспозицию: фотографии и личные документы воинов Красной Армии, советские листовки и плакаты, походную посуду красноармейцев, трофейные вещи. Выставка продлится до 15 июня.

7 мая в 12.30 откроется выставка «Обмундирование личного состава Красной Армии». Это совместная выставка краеведческого музея и магазина военного антиквариата «Землянка», на которой представят оригинальные образцы военной формы различных родов войск РККА и флота. Выставка продлится до 22 мая.

7 мая в 15.00 начнется урок военной истории. Подполковник внутренней службы, историк Михаил Вольский выступит с лекцией «Подвиг бойцов и командиров подразделений НКВД СССР в боях за Воронеж летом 1942 года». Он расскажет о малоизвестных страницах Воронежского сражения и героизме войск НКВД в боях за город.

7 мая в 17.00 и 8 мая в 15.00 покажут театрализованное представление «Я расскажу Вам о войне...». Актеры Воронежского ТЮЗа прочитают стихотворения о войне в инсталляции «Землянка».

8 мая в 13.00 пройдет экскурсия «Оружие Победы», на которой покажут образцы советской военной техники и оружия времен Великой Отечественной войны: БМ-13, ИЛ-2, ЗИС-3, ППШ-41, СВТ-38, ручной и танковый пулеметы Дегтярева, Пулемет «Максим». Оригинальный образец винтовки системы Мосина можно потрогать своими руками и сделать памятную фотографию.

9 мая в 11.30 ансамбль ветеранов войны и труда «Фронтовичка» исполнит в интерактивном зале музея военно-патриотиексие песни.

9 мая в 14.00 пройдет мастер-класс «Солдатский треугольник с фронта». Научные сотрудники музея расскажут, как в годы Великой Отечественной работала военно-полевая почта, покажут оригинальные счастливые «треугольники» и страшные извещения в конвертах («похоронки») и научат складывать солдатские треугольники.