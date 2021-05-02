Воронежские школьники организовали танцевальный флешмоб «Синий платочек»

Фото управы Ленинского района

Учащиеся воронежской школы №13 патриотично отметили Международный день танца. В этом году ежегодный праздник приурочили ко Дню Победы и организовали флушмоб под названием «Синий платочек». Челендж с передачей эстафеты от класса к классу проходил на переменах между уроками.

По словам организаторов, подобные мероприятия в школе проходят с 2012 года. В них принимают участие дети всех возрастов с 1 по 11 класс.

- Дети с удовольствием танцуют под волнующую мелодию вальса Великой Победы. Этому событию предшествуют несколько недель тщательных тренировок. Отрадно наблюдать, как школьники и старшие и младшие практически при каждой свободной минутке стараются вальсировать в коридоре, на площадке перед школой, - поделилась впечатлениями заместитель директора школы по воспитательной работе Светлана Золототрубова.

Синий платочек – символ женской стойкости и храбрости, а также мирного неба над головой, воспетый великой советской певицей Клавдией Шульженко.