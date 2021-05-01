Ансамбль из Воронежской области получит грант 2 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ансамбль «Зимогоры» из Новоусманского района стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, в котором приняли участие 263 коллектива из 84 регионов страны.

Воронежский ансамбль вошел в число 20 победителей, которые в качестве приза получат гранты национального проекта «Культура» в размере 2 млн рублей на развитие творческой деятельности. Также лауреаты фестиваля примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится в декабре 2021 года в Москве.

Ансамбль «Зимогоры» уделяет внимание возрождению старинных народных форм искусства, широко используя жанровое многообразие фольклора не только Воронежской области, но и других регионов России. В репертуаре коллектива лирические, шуточные, плясовые песни и частушки, музыкальные инструментальные номера. В своих выступлениях артисты используют уникальные народные инструменты: рубель, бубен, жалейка, сопелка, рожок, деревянные ложки, гусли, а также чугунки, двуручную пилу и самодельный ксилофон - «Зимогоры» играют буквально на всем! Недаром коллектив стал победителем множества конкурсов и фестивалей.