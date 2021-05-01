Артисты Воронежского оперного театра споют военные песни

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

6 мая в театре оперы и балета театрализованный концерт «И каждый слушал и молчал…», посвященный Дню Победы.

- Драматургия концерта основана на подлинных письмах с фронта. Накануне войны жена офицера получает письмо с его обещанием уже на днях приехать к семье. Но этим планам не суждено сбыться. Помимо волнующих строк переписки в концерте прозвучат мелодии и стихи, ставшие символами своего времени - песни «На солнечной поляночке» Соловьева-Седого, «Случайный вальс», «Моя любимая» Фрадкина, «В землянке» Листова, «Огонек». Особое место в программе занимают песни, написанные композитором и дирижером театра Татьяной Шипулиной на стихи воронежского поэта-фронтовика Михаила Тимошечкина, - сообщили в театре.

В концерте примут участие Марина Безбородова, Софья Овчиникова, Софья Рудометкина, Иван Кураев, Михаил Лобас, Виктор Руснак и Дмитрий Хангельдыев. Партия фортепиано - Виктория Марьяновская, виолончель - Александр Пшеницын. Театрализованный концерт поставил режиссер Левон Микаелян.

Представление пройдет на малой сцене в 19.00.