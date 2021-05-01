В Воронеже дорожники готовят виадук на улице Ленина к укладке асфальта

Фото мэрии Воронежа

Мэрия Воронежа сообщила, что работы по реконструкции виадука на улице Ленина близки к завершению. Сегодня, 1 мая, на самом путепроводе начали наносить уже второй слой гидроизоляции.

- Продолжаются активные работы на подходах к виадуку с обеих сторон. И с проспекта Революции, и с улицы Ленина в полном объеме выработаны дорожные корыта, рабочие ведут устройство песчано-подстилающего слоя. После завершения этого этапа подрядчик приступит к устройству щебеночного основания на подходах. Кроме того, параллельно идут работы на подпорных стенках, - отметили в мэрии.