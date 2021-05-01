Спецпоезд Минобороны привезет в Воронеж танковый биатлон и броневики "Тигр" и "Рысь"

10 мая в Воронеже сделает остановку спецпоезд Минобороны России. Тематический эшелон из 17 вагонов пробудет на вокзале «Воронеж-1» с 10.00 до 15.00. В это время можно посмотреть передвижную экспозицию и концерт.

Каждый вагон посвящен определенной теме. В одном из них представлена выставка «Дорога памяти», где можно найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Часть поезда посвящена достижениям Вооруженных сил, воронежцы увидят новейшую российскую боевую технику и вооружение, в частности, машины подразделений специального назначения «Тигр», «Тайфун» и «Рысь».

Вагон «Победа над невидимым врагом» рассказывает о борьбе с COVID-19. В нем три блока: «красная зона» с палатой для коронавирусного пациента, «демонстрационная зона» с роликами и презентациями о победе военных медиков над коронавирусом и «телемедицинская зона», где специалисты военно-медицинской академии из Санкт-Петербурга проконсультируют онлайн любого пациента.

Поезд оборудован современными средствами мультимедиа: 50 видеопроекторами, 18 видеостенами, 12 тач-столами, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни. Здесь же будет представлена трасса современного «Танкового биатлона» с радиоуправляемыми боевыми машинами, шлемы виртуальной реальности, позволяющие оказаться в музее современного и исторического оружия.

На поезде приедут артисты Центрального дома Российской Армии имени Фрунзе. На специально оборудованной платформе-сцене они выступят с концертной программой, в которой исполнят композиции «Пой, солдат, пой», «Военные пилоты», «Броня крепка и танки наши быстры», «Флаг моего государства», «Мы раскрываем крылья».

Тематический эшелон в преддверии Дня Победы проедет от Москвы до Владивостока, сделав остановки в 51 городе. Он отправится по стране в рамках акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!».