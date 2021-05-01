В Воронеже возле больницы №8 горела сухая трава

1 мая днем на окраине Воронежа в районе больницы №8 начался ландшафтный пожар. Об этом сообщили горожане в соцсетях. Горела сухая трава.

Вызов на пульт дежурного МЧС поступил около 14.30, очаг площадью около 400 кв. м тушили два пожарных отделения, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. По данным спасателей, угрозы жителям и строениям не было. Пожар ликвидировали в 15.22.

Напомним, в регионе с 15 апреля объявили особый противопожарный режим. Нельзя заходить и заезжать в леса, жечь костры.