Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 мая 2021 16:01

В Воронеже возле больницы №8 горела сухая трава

Ландшафтный пожар два отделения потушили меньше чем за час
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий

1 мая днем на окраине Воронежа в районе больницы №8 начался ландшафтный пожар. Об этом сообщили горожане в соцсетях. Горела сухая трава.

Вызов на пульт дежурного МЧС поступил около 14.30, очаг площадью около 400 кв. м тушили два пожарных отделения, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. По данным спасателей, угрозы жителям и строениям не было. Пожар ликвидировали в 15.22.

Напомним, в регионе с 15 апреля объявили особый противопожарный режим. Нельзя заходить и заезжать в леса, жечь костры.

ЧП