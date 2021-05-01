В Воронеже запустили фонтаны

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже 1 мая, по обыкновению, стартовал сезон фонтанов. Объекты запустили в Кольцовском сквере, на проспекте Революции, в Центральном парке, на площади Победы, Петровском сквере, на Советской площади.

- График работы фонтанов - ежедневно, кроме понедельника, - сообщили в мэрии Воронежа.

С пятницы по воскресенье с 21.00 до 22.30 у фонтана в Кольцовском сквере будут включать светомузыкальный режим.

В Воронеже стартовал сезон фонтанов⛲ Они заработали сегодня в Воронежском центральном парке, на площади Победы, в Петровском сквере, на Советской площади. График работы остаётся прежним-с выходным в понедельник.