Оркестр воронежской филармонии сыграет с Борисом Березовским

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

6 мая Воронежский академический симфонический оркестр под руководством Владимира Вербицкого сыграет с известным пианистом Борисом Березовским. Концерт пройдет в рамках абонемента Московской филармонии «Шедевры русской симфонической музыки. Оркестры России». Изначально воронежцы должны были играть в Москве 26 ноября 2020 года, выступление переносили из-за ковидных ограничений.

Воронежские музыканты сыграют «Восточные танцы» из оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, Концерт для фортепиано с оркестром Александра Скрябина и Шестую симфонию Петра Чайковского. Символично, что теперь музыку Чайковского зрители услышат в концертном зале имени композитора в день его рождения.

Шестая симфония Чайковского - одно из самых значительных произведений мировой симфонической литературы. Созданная композитором незадолго до смерти, она стала его завещанием. В трактовке Владимира Вербицкого эта великая музыка воспринимается как высокая трагедия, в которой соединились гуманистические идеи русской классической литературы и нравственные уроки Евангелия.

Воронежцы смогут присоединиться к трансляции из концертного зала имени Чайковского 6 мая в 19.00, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Московской филармонии.