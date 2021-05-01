В Воронеже женщину спасли соседи, услышавшие крики о помощи

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером жители одного из домов на Ленинском проспекте вызвали полицию, когда услышали крики о помощи в одной из квартир.

Приехавшие оперативники обнаружили, что кровавый конфликт произошел между супругами. Они выпивали, когда спиртное закончилось, 27-летний мужчина попросил 38-летнюю жену сходить в магазин еще за одной бутылкой. А когда женщина отказалась, разгневался так, что схватил кухонный нож и ударил им супругу в грудь, повредив легкое и вызвав пневматоракс.

Оказалось, задержанный уже был судим за угрозу убийством, он признал вину. На мужчину завели дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.