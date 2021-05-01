На майские драмтеатр покажет воронежцам премьеру

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В начале мая Кольцовский театр сыграет премьеру. Худрук театра Владимир Петров поставил спектакль «Серафима» по пьесе Юрия Суходольского «Все об этом ангеле». Постановка о том, то в бесконечной погоне за достижениями можно легко потерять самое главное. Что важнее: живые эмоции или практичность? Ответ на этот вопрос пытаются найти герои лирической комедии «Серафима».

Фабула такова. В жизни компьютерного графика Алексея наступила черная полоса. Он запутался в долгах и не знает, что делать. Внезапно на пороге появляется «ангел» - девушка Серафима. Спасительница предлагает волшебным образом решить все проблемы Алексея. Правда, этот ангел какой-то... странноватый, механический, что ли. Да и за свою помощь она просит очень высокую цену.

- Главная проблема этой истории в том, что мы стоим на границе между эффективностью и человечностью, объясняет замысел постановки режиссер.- Можно планировать жизнь очень точно и эффективно, без лирики, а можно позволить себе ошибаться, испытывать эмоции и искать неочевидные пути решения сложных задач. Наш спектакль - комедия. Он о разных типах человеческой индивидуальности и, конечно, о любви.

В постановке играют Юрий Смышников, Алевтина Чернявская, Милена Хорошко.

Премьера пройдет в театре драмы 6 и 7 мая.