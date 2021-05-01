В Воронеже руководитель УК не доплатил поставщику тепла 4 млн рублей, собранных с жильцов

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Правоохранители передают в суд уголовное дело 51-летнего воронежца, обвиняемого в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Руководитель управляющей компании не доплатил поставщику тепла. В 2019 году он заключил договор с поставщиком коммунальных услуг. Семь месяцев управляющая компания собирала с жителей многоквартирных домов в Железнодорожном районе деньги на оплату отопления и горячей воды. Только поставщику перечислили лишь часть из этих средств. Оставшейся суммой в размере более 4 млн рублей руководитель УК распорядился не по целевому назначению. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.