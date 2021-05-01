В Воронежской области к 1 мая от коронавируса умерли еще 12 человек

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Утром 1 мая региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о новых жертвах заразы: за минувшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 12 пациентов. Всего от последствий коронавируса за время наблюдений умер 3 251 житель региона.

За последние сутки лабораторно подтвердили ковид еще у 154 воронежцев. Всего в регионе с начала пандемии заразились 80 722 человека.

Вчера выписали с больничного 169 пациентов. За время пандемии ковид смогли побороть 76 104 жителя Воронежской области.