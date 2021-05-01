На параде Победы по центру Воронежа проедут восемь десятков военных машин: "Искандеры", "Тигры", "Рыси", "Тайфуны"

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Военные завершили подготовку техники к параду Победы, который пройдет в Воронеже 9 мая.

- Провели полную диагностику военной и специальной техники, нанесли на нее более 500 кг нового лакокрасочного покрытия, а также нанесли праздничный логотип - красную звезду на фоне георгиевской ленты, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

К параду Победы в столице Центрального Черноземья подготовили 86 единиц военной и специальной техники. По сообщению мэрии, в механизированной колонне по центру Воронежа проедет 76 машин. Парад начнется в 10 утра.

Торжественное представление 20-ой армии Западного военного округа займет на площади Ленина 10 минут. Зрители увидят реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», ракетные комплексы «Искандер-М», артиллерийские тягачи «Медведь», комплексы радиоэлектронной борьбы «Палантин-А», радиорелейные станции Р-416ГМ и Р-431АМ, самоходные орудия «Нона-СВК», буксируемую минометные комплексы «Сани», бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Рысь», пять армейских внедорожников для разведчиков «Тигр». В пешей колонне, которую возглавит рота почетного караула, пройдет 1752 военных, в том числе сотрудники МЧС, кадеты и женская «коробка» 20-армии - связистки и медики.

Напомним, вход на площадь Ленина оборудуют 20 проходами с 2220 турникетами и 37 рамками металлодетекторов, за порядком будут прохода будут следить 210 работников частных охранных организаций. На трибуне, которую обработают дезинфицирующим раствором, установят 204 защитных экрана, будет соблюдаться рассадка по правилам социальной дистанции, зрители будут в масках.

Кроме парада, 9 мая в Воронеже пройдет мотофестиваль «Дивизион», в рамках которого предусмотрены мотопробег и праздник на Адмиралтейской площади. А в 10 вечера горожан ждет салют на Чернавской дамбе.

По оценкам мэрии, в праздничных мероприятиях могут принять участие до 350 тысяч человек.