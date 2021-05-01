Воронежцам показали, как будет выглядеть памятник Троепольскому

Так будет выглядеть памятник Троепольскому, фото мэрии Воронежа

В Воронеже определили лучший проект памятника известному писателю, «папе» Бима Гавриилу Троепольскому. В конкурсе приняла участие 21 работа скульпторов из Воронежа, Москвы и Московской области, Курска, Липецка и Оренбурга. Победил проект Андрея Шипунова и Константина Филиппова из подмосковного Жуковского.

Скульптурный ансамбль победителей состоит из двух фигур - писателя и самого трогательного его персонажа - сеттера Белого Бима Черное ухо. Как признались авторы, это «памятник двум родственным душам». Члены жюри отметили динамизм композиции.

Планируется, что бронзовая скульптура будет высотой около 2,1 метра. По предварительным подсчетам, она обойдется в сумму около 4,5 млн рублей.

Напомним, памятник Гавриилу Троепольскому появится в парке «Орленок». Место размещения скульптуры выбрано неслучайно: писатель жил недалеко от парка - в доме № 8 по улице Чайковского. Скульптуру откроют ко Дню города.