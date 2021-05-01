Воронежцам показывают графику, написанную тушью

На третьем этаже художественного музея имени Крамского 30 апреля открылась выставка «Пройти войну и восхищаться миром».

Проект представил более 20 графических произведений из собрания музея, созданных графиком-пейзажистом Николаем Василенко, участником Великой Отечественной войны. Свои шедевры он создавал при помощи обыкновенной туши.

- Своеобразная черта графического исполнения Николая Василенко заключается в единстве четкой графичности, прекрасного владения тончайшей линией и ясно выраженной живописностью восприятия природы. Графические листы представляют собой сложные композиции с развернутым сюжетом. Они динамично передают состояние природы, впечатляют общей эмоциональной тональностью, располагают к погружению в их внутренний мир, - отметили в музее.

В работах мастера нашли отражение красивейшие места нашего края. Это и городские улочки Воронежа, и образы реки Дон, и сельская местность Придонья.

Выставка продлится до 6 июня.