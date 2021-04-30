В Воронежской области пропал 32-летний Павел Павлов

Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи жителей региона в поисках 32-летнего Павла Павлова. Он проживет в Россоши. 23 апреля мужчина ушел из дома и не вернулся. С родными он не связывался.

Добровольцы опубликовали ориентировку на Павла. Известны его приметы. Он высокого роста – 186 см, у него спортивное телосложение. Из внешних данных – короткие темно-русые волосы, карие глаза.

В день исчезновения был одет в черную короткую куртку, красную кофту, синие спортивные штаны с белыми лампасами и черные мокасины.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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