Мэр Воронежа за год заработал более 4,3 млн рублей

Фото – мэрия Воронежа

Мэр Воронежа Вадим Кстенин отчитался о своих доходах в 2020 году. Его заработок за это время составил 4,39 млн рублей. Декларацию главы города опубликовали на сайте администрации 30 апреля. В нелегкий пандемийный год его доходы выросли. В 2019-м градоначальник заработал на 415 тысяч рублей меньше.

Что касается недвижимого имущества, то в собственности мэра все также находится квартира площадью 80 кв. м и два жилых помещения площадью 93 и 93,5 кв. м. Ни автомобиля, ни дачи у Вадима Кстенина нет.

Супруга главы областного центра также незначительно увеличила свои доходы. За год она заработала 723 тыс. рублей. У нее в собственности остались два земельных участка по 1 тыс. кв. м каждый и гараж площадью 45,3 кв. м. Также она, как и мэр, является владельцем квартиры и двух нежилых помещений.

Ранее о доходах за 2020 год отчитался губернатор Александр Гусев.