Почти 700 обращений поступило от воронежцев в ходе недели приемов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам

Также в рамках тематической недели прошла акция «Помогать - просто»

Тематическая неделя приемов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам проходила с 26 по 30 апреля на базе региональной общественной приемной Председателя партии «Единой России» и местных общественных приемных партии.

Участие в ней приняли депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, парламентарии всех уровней - члены фракций «Единой России», а также специалисты Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, регионального департамента здравоохранения и департамента социальной защиты населения области, организации-партнеры.

В тематическую неделю по вопросам старшего поколения поступило почти 700 обращений от пожилых граждан региона. Около 250 из них рассмотрены депутатами регионального заксобрания. Приемы пожилых воронежцев провели секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Людмила Ипполитова, руководитель региональной приемной партии Марина Андрейчук. Половина обращений получили положительное решение в ходе приемов. Вопросы, которые требуют детальной проработки, взяты под личный контроль парламентариев и сотрудников региональной приемной «Единой России».

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

Владимир Нетёсов отметил, что в ходе недели приемов использовались различные формы работы – часть приемов состоялась в дистанционном формате, также проходили личные приемы граждан с соблюдением всех санитарных норм, была организована работа «горячих линий», консультативную помощь оказывали юристы правозащитного центра.

«Заявителей волновали темы жилищно-коммунального хозяйства и социальной защиты населения. Вопросы касались водоснабжения, благоустройства, обращения с ТКО, работы управляющих компаний. Также в ходе приема обсудили адресную помощь одиноко проживающим пенсионерам»,- отметил лидер воронежских единороссов.

Также в рамках тематической недели прошла акция «Помогать - просто». Ее цель - помочь одиноко проживающим пожилым людям в уборке придомовой территории, оказать помощь в решении бытовых вопросов, а также помочь в благоустройстве территорий социальных учреждений.

Руководитель региональной приемной партии Марина Андрейчук

«В конце апреля мы провели тематическую неделю приемов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам. Формат нашего взаимодействия с населением мы стараемся сделать максимальным даже в сложных эпидемиологических условиях: это дистанционный прием граждан, это и встречи с коллективами учреждений, чья работа направлена именно на обслуживание людей старшего поколения, это и конкретная помощь»,- подчеркнула Марина Андрейчук.