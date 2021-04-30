В Воронежской области выявили более 1500 машин с излишней тонировкой

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Сотрудники воронежской ГИБДД подвели итоги рейда по выявлению тонированных автомобилей. Мероприятие прошло с 19 по 28 апреля. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 30 апреля.

За это время полицейские выявили более 1,5 тысяч тонированных автомобилей. К административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ сотрудники ДПС привлекли 1184 водителей, управлявших автомобилями с несоответствующим установленным нормам светопропусканием стекол.

Если в машине были тонированы передние и боковые стекла, то на имя владельца составляли письменное требование, в котором указывали срок устранения нарушения (как правило, 10 дней). За десять дней был выдан 791 документ, 393 автолюбителя устранили выявленные недостатки на месте.

43 дела об административных правонарушениях направлены в суд. К примеру, 26 апреля в Нововоронеже был остановлен водитель на ВАЗ-2110. Ранее он уже привлекался за подобное правонарушение, но тонировку не снял. Постановлением судьи Нововоронежского городского суда он признан виновным и теперь обязан заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.