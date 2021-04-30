Воронежский «Буран» больше не будет фарм-клубом ярославского «Локомотива»

Похоже, подопечным Михаила Бирюкова и в новом сезоне придется решать лишь весьма приземленные задачи. Фото: с сайта ХК «Буран»

Воронежский «Буран» и ярославский «Локомотив» не продлят сотрудничество в сезоне 2021-22 годов. поблагодарил ярославский клуб за совместную работу:

- Я хотел бы поблагодарить ярославский «Локомотив» за наше сотрудничество, - сказал по этому поводу генеральный директор, а по совместительству и главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков. - Для нас это было честью - работать с одним из лучших клубов нашей страны. В «Локомотиве» хорошая школа, хорошие ребята. Дальше все идут своей дорогой. Хотелось бы пожелать «Локомотиву» только всего самого лучшего! От этого сотрудничества у меня остались самые положительные эмоции.

Несмотря на россыпь комплиментов очевидно, что «ураганным» оказалось не по пути с «железнодорожниками» в том числе и потому, что в последнее время сотрудничество выглядело совсем односторонним. Из Ярославля часто приезжали игроки без особой мотивации, которые ничего выдающегося в ВХЛ не показывали, а может и не особо хотели. К тому же постоянная ротация звеньев в результате того, что хоккеисты из «Локомотива» то уезжали, то возвращались, тоже не шла на пользу команде.

Другое дело – будет ли лучше после разрыва соглашения. Пока на сборах за «Буран» выступают, в основном, молодые необстрелянные ребята. Перспективы на будущий сезон в связи с этим выглядят, мягко говоря, не очень радостными.