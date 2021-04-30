В Воронеже на сутки запретят парковку у Благовещенского собора

В это время будет идти празднование Светлого Христова Воскресения Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В течение суток будет запрещена парковка у Благовещенского собора на улице Фридриха Энгельса. Как объяснили в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий - Светлого Христова Воскресения.

Поэтому с 14:00 1 мая до 14:00 2 мая будет запрещена парковка автотранспорта на участке от здания №14в/1 до здания №14в/2 - то есть вдоль Благовещенского собора.

Кроме того, с 18:00 1 мая до 6:00 2 мая будет запрещена парковка автомобилей на улице Софьи Перовской в районе домов №№37А, 58 и 108.