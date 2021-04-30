В центре Воронежа установили урны для раздельного сбора отходов

Фото управы Ленинского района

В Воронеже продолжается внедрение программы раздельного сбора отходов. Первыми новые контейнеры смонтировали на улице Плехановской в районе пешеходных переходов. Рабочие комбината благоустройства Ленинского района установили четыре емкости для бумаги, пластика, стекла и алюминия, а также пищевых отходов.

Всего в ближайшее время в районе установят 95 таких урн на общую сумму почти 473 тысячи рублей.

По нечётной стороне улицы Плехановская планируется установить 23 комплекта урн – рассказали в управе Ленинского района.