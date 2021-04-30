Перед длинными майскими выходными Воронеж встал в 9-балльных пробках

Яндекс.пробки

В последний рабочий день, в пятницу, 30 преля, перед длинными выходными Воронеж встал в 9-балльных пробках. Судя по сервису на «Яндексе», в городе произошло несколько аварий на Северном мосту, Остужева и в центральной части города.

Сегодня сокращенный день, и люди решили выехать с работы пораньше. Стоит Остужевское кольцо во все направления. Также нелегко автомобилистам, двигающимся по улицам 9 Января, Плехановской, Московскому проспекту, проспекту Революции, Кольцовской, 20-летия ВЛКСМ, Сакко и Ванцетти.

Не ислючено, что завтра в первой половине дня также ожидаются заторы, но уже на выезде из города.