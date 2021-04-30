В Воронеже строительные фирмы ловчили в договорах с дольщиками

Представителей застройщиков обязали внести в договоры изменения в интересах дольщиков. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района провели проверку нескольких компаний-застройщиков. В частности, выясняли, как представители этих фирм соблюдают закон при заключении договоров с дольщиками. Оказалось, что делали они это далеко не всегда.

К примеру, по федеральному законодательству, если возникают обоснованные претензии к качеству строительства, дольщики вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков, возмещения своих расходов, связанных с этой проблемой, а также соразмерного уменьшения цены договора.

Однако, представители ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» в заключенных договорах оставляли за собой лишь обязанность устранить выявленные недостатки безвозмездно. Аналогичные нарушения допущены ООО «Парнас-2001», ООО СЗ «Стэл-инвест», ООО СЗ «Высота».

По результатам проверки возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ «Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей», в адрес директоров строительных компаний внесены представления. Устранение нарушений закона находится на контроле в прокуратуре района.