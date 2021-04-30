Дело попавшегося на коррупции воронежского экс-прокурора дошло до суда

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Центральный райсуд готовится к рассмотрению уголовного дела, фигурантом которого стал бывший заместитель прокурора Левобережного района Андрей Власюк. Ему вменяют два эпизода получения взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290) и один эпизод мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, экс-правоохранителя силовики задержали в начале октября 2020 года в рамках трех уголовных дел. Сначала следователи заподозрили его в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2018 году Андрей Власюк получил от некоего представителя фирмы взятку строительными материалами аж на 200 тысяч рублей. Потом они пошли на возведение его собственного дома. За это он якобы прекратил проверку в отношении компании.

В июне 2020 года в отношении бывшего правоохранителя было возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве. Предположительно, бывший прокурор сфальсифицировал материалы реестровых дел, а также якобы подкупил лиц, имеющих право на бесплатное предоставление участков. Таким образом ему достался надел земли в Воронеже за в 8 миллионов рублей.

Еще одно дело было возбуждено в декабре 2019-го. Тогда экс-прокурора заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), но потом переквалифицировали во взятку. Как полагают правоохранители, он угрожал главе управы Левобережного района Олегу Копытину провести углубленную прокурорскую проверку. Чтобы этого избежать, префект должен был установить на его участке в центре Воронежа дренажную систему и ливневую канализацию. Причем сделать это силами комбината благоустройства Левобережного района.