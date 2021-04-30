В Воронеже на месяц закрыли продуктовый магазин из-за «коронавирусных» нарушений

Советский районный суд на 45 суток остановил работу продуктового магазина «Бородинский», который расположен в доме №6 по улице Защитников Родины. Отсчет начался с 20 апреля.

Во время проверки санврачи нашли нарушения по соблюдению поточности технологических процессов, соблюдению условий хранения продуктов, соблюдению правил личной гигиены сотрудниками, также не выполнялись в должной мере противоэпидемические мероприятия.

- Учитывая, что выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований могут привести к распространению новой коронавирусной инфекции, а также явиться причиной возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний среди населения, должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Воронежской области составлены административные материалы по ст. 6.4, ст. 6.3 ч 2 КоАП РФ, которые были направлены в районный суд, - сообщили санврачи.