Воронежец лишился более 360 тысяч рублей в попытке заработать на валютной бирже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

30-летний воронежец попался в сети мошенников, разместивших на одном из сайтов объявление о возможности легкого и быстрого заработка на валютной бирже. Для этого столо только заполнить анкету и внести свои личные данные.

Мужчина зарегистрировался. Затем получил на электронную почту сообщение и ссылку, по которой надо было пройти для начала торгов. А затем с ним связался якобы представитель фирмы. В качестве предоплаты участия надо было перевести денежные средства. В итоге мошенники развели его на 362715 рублей, а после этого перестали выходить на связь. Тогда мужчина обратился в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело и приступили к поискам подозреваемых.