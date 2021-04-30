Губернатор Воронежской области за 2020 год заработал чуть менее 5,5 млн рублей

фото пресс-службы правительства Воронежской области.

В 2020 году заработок главы Воронежской области Александра Гусева снизился примерно до 5,46 млн рублей. Для сравнения по итогам 2019-го губернатор отчитался о доходе в 5,8 млн рублей. Трудно сказать, повлияла ли на это пандемия или иные факторы. Впрочем, нынешняя сумма все равно больше той, что была по итогам 2018 года - тогда Александр Гусев заработал 4,7 миллиона.

Декларированный годовой доход включает зарплату по основному месту работы, проценты от вкладов в банках и иных кредитных организациях, доход от ценных бумаг, пенсию.

Губернатор владеет третью квартиры площадью 76,1 кв. м и квартирой на 114,2 кв. м. Также на него оформлена 1/6 доли земельного участка (694 кв. м). Из транспорта у главы региона только квадроцикл и 3 прицепа.

В пользовании у Александра Гусева находятся жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня (180 кв. м), дача 133,6 кв. м и 2 земельных участка по 1 500 кв. м.

Доход супруги главы региона Валентины Гусевой за 2020 год составил немногим более 566 тысяч рублей. Она владеет 2 земельными участками площадью по 1 500 кв. м, жилым домом площадью 165,2 кв. м, баней площадью 180 кв. м, 1/3 квартиры площадью 76,1 кв. м и автомобилем «Лексус LX 570». В пользовании у супруги губернатора находятся квартира площадью 114,2 кв. м и дача 133,6 кв. м.

Все имущество супругов находится в России. Как видим, каких-либо новых объектов в декларациях не появилось.