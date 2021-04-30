В Воронеже пропавший многодетный отец объявился и написал ложный донос об угоне своей машины

История с пропажей 37-летнего многодетного отца получилась весьма странной. 8 апреля об исчезновении Дмитрия Р. заявила его жена. Он отвел детей в садик и перестал отвечать на звонки.

10 апреля Дмитрия нашли на Курской трассе, при этом он был нетрезв. Когда мужчина пришел в себя, он написал заявление, что его «Ладу Ларгус» угнали, а его избили. Машину вскоре нашли. Как сообщили в полиции, сведения об ее угоне не подтвердились.

А многодетному отцу теперь не только не удалось избежать неприятного разговора с женой, но и придется отвечать за ложный донос по статье 306 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.