В Воронеже пропал 81-летний пенсионер, страдающий провалами в памяти

Валентина Апасова соседи не видели уже 12 дней. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Левобережном районе пропал 81-летний Валентин Апасов. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж». Валентин Сергеевич живет один. Тревогу забили соседи, не видевшие пожилого мужчины с воскресенья, 18 апреля. Еще более настораживает то, что пенсионер страдает провалами в памяти.

Приметы Валентина Апасова: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза. 18 апреля Валентин Сергеевич был одет в бежевую куртку с коричневым меховым воротником, серый пиджак, темно-синие брюки, на нем были черные сапоги. Он ходит, опираясь на деревянную палку.

Если вы знаете, где сейчас Валентин Апасов, сообщите об этом волонтерам по телефону 8-800-700-54-52 либо спасателям, набрав 112.

Напомним, 27 апреля пропал 82-летний Николай Шевченко, пошедший в гости в соседнюю квартиру, живущий в одном из домов на Московском проспекте. Мужчина также страдает провалами в памяти. И пропадает уже не в первый раз.