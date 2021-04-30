В Воронеж Благодатный огонь на этот раз привезут из Москвы

Зажечь свечи от частицы Благодатного огня можно будет всю неделю после Пасхи. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Воронежской митрополии рассказали, как в 2021 году в нашу область попадет Благодатный огонь из Иерусалима.

Сначала в Москву, в храм Христа Спасителя святыню доставят представители Фонда Андрея Первозванногого. В столицу за частицей Благодатного огня поедет преподаватель Воронежской духовной семинарии иеромонах Серафим (Тищенко). После его приезда частицы святого пламени отправят во все храмы области. Зажечь свои светильники от свечи с Благодатным огнем воронежские верующие смогут в течение всей Светлой Пасхальной седмицы.

В Воронежской митрополии также сообщили, что, как и в 2020 году, в храмах будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, в помещениях церквей регулярно проводят дезинфекции, на входах размещены санитайзеры. В дни, когда можно ожидать большого числа молящихся, рекомендуют, где это возможно, совершение более двух литургий. Окропление куличей в Великую Субботу обещают организовать, не допуская скопления людей.

Прямую трансляцию ночного Пасхального богослужения из Благовещенского кафедрального собора можно будет увидеть на телеканале «TV Губерния». Ссылка на нее будет размещена на сайте Воронежской митрополии.