В Воронеже сотрудник предприятия полгода не мог добиться выплаты зарплаты

В Гострудинспекцию Воронежской области обратился бывший сотрудник предприятия по производству строительных металлических конструкций ООО ПФ «Регионстрой». Он сообщил, что при увольнении не получил расчет. Теперь не может добиться справедливости более чем полгода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту жалобы инспекторы провели внеплановую проверку. Информация подтвердилась. Бывший сотрудник действительно не получил от работодателя окончательный расчет.

Гострудинспекция выдала директору фирмы предписание. После этого долг и компенсация были погашены. При этом самого работодателя привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.