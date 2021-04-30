Директора и мастера строительной фирмы обвиняют в смерти 9-летней школьницы в Воронежской области

Следователи продолжают сбор доказательств Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

На днях 35-летнему генеральному директору фирмы «СУ Стройрегион» предъявили обвинение в нарушении правил безопасности, из-за чего погибла 9-летняя девочка ( ч.2 ст. 216 УК РФ ). Сам руководитель вину не признает и отказывается от дачи показаний. Об этом 30 апреля сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Трагедия случилась еще 3 августа 2020 года в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района. Вечером 9-летняя девочка вместе с подругой играла возле рулона водопроводных труб. Рабочие оставили его в вертикальном положении у дороги. В дальнейшей там собирались переложить трубы. Но во время игры рулон завалился на бок и придавил ребенка. Девочка скончалась на месте.

По той же статье ( ч.2 ст. 216 УК РФ ) проходит и 24-летний мастер строительно-монтажных работ компании. Хотя за ним числятся и другие преступления: незаконный оборот боеприпасов и оружия. Они соединены в одно производство с настоящим уголовным делом. Он как раз вину за ЧП признал сразу.

Следователи продолжают сбор доказательств.

- Также в целях обеспечения исполнения заявленного потерпевшей гражданского иска о взыскании компенсации морального вреда на имущество одного из обвиняемых и организации судом по ходатайству следователя СК наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СУ СК по Воронежской области.