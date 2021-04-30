Облздрав разместил график работы медучреждений во время майских праздников

Экстренные службы продолжат работу в круглосуточном режиме Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 1 по 10 мая 2021 года медицинские организации Воронежской области будут работать по особому графику.

Так, для сотрудников поликлиник полностью выходными будут 1, 2, 9 и 10 мая. 3, 6 и 8 мая поликлиники будут работать по графику субботнего дня. А 4, 5 и 7 мая - по графику рабочего дня.

Стационары города и области готовы принимать пациентов в обычном круглосуточном режиме.

Службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф также продолжат круглосуточную работу. Напомним, номер телефона скорой помощи – «03», с мобильного – «103». Также экстренно вызвать медиков можно по единому номеру службы спасения «112».

Пункты вакцинации продолжат работу по прежнему распорядку.

Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться в круглосуточном режиме в Воронежской клинической стоматологической поликлинике №4 (тел. 278-22-04) и Воронежской детской клинической стоматологической поликлинике №2 (тел. 246-41-84).

Воронежское областное патологоанатомическое бюро должно работать 1, 3, 5, 7 и 9 мая, Воронежское областное бюро судебно-медицинской экспертизы будет работать 5 и 7 мая, а также 1, 3, 8 и 10 мая по графику субботнего дня.

В случае необходимости воронежцы могут позвонить на номера «горячих линий» медорганизаций - они указаны на сайте регионального департамента здравоохранения.