В воронежском парке «Дельфин» развесят искусственные гнездовья для привлечения новых птиц

В воронежском парке «Дельфин» в 2021 году планируют развесить 50 искусственных гнездовий типов «синичник» и «скворечник». В прошлом на этой территории размещали искусственные гнездовья, но их осталось только 36 штук. Как сообщают в администрации парка, размещены эти домики для птиц сейчас не лучшим образом.

Разница между «синичником» и «скворечником» в размере летка - отверстия для попадания птиц внутрь. Диаметр летка у первых - 3,5 см, а у вторых - 5 см.

«Синичники» по размерам тоже разные, малый - для мухоловок (пеструшки, белошейки, серой), горихвостки и большой - для синиц. Это объясняется тем, что мухоловки в природе предпочитают не глубокие и светлые дупла, а горихвостка и серая мухоловка вообще могут гнездиться в полудуплах и полостях в древесных стволах. В населенных пунктах их можно найти за наличниками окон и прочих полостях.

А вот для синицы нужны более широкие гнездовья, так как в первой кладке у них бывает от 9 до 13 яиц - для этого нужно пространство. К тому же, большие синицы гнездятся дважды за сезон размножения.

Пока в «Дельфине» и на прилежащей территории учтено 12 видов птиц. На территории парка уже гнездятся и возможно гнездование 6 видов.

- Очень важно определить, каких птиц привлекать, и изготовить для них подходящие искусственные гнездовья, ведь птицы являются объектами не только эстетического любования для посетителей, но и защитой насаждений от насекомых, как хвое - листогрызущих, так и стволовых, заселяющих ослабленные деревья. А таких насекомых в городской среде достаточно, - комментируют в администрации парка.