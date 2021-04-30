На рынке поймали аферистку, отобравшую у пенсионеров Воронежской области 820 тысяч рублей

Полицейские не исключают, что пока знают еще не о всех совершенных серийной аферисткой преступлениях. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Павловском районе полицейские задержали серийную мошенницу. Им позвонила женщина, узнавшая аферистку. Мошенницу задержал участковый на рынке в селе Лосево.

Женщину без определенного места жительства уличили в трех преступлениях, совершенных в Павловском районе. Причем два из них она совершила совсем недавно.

В марте она попросилась на ночлег в городе Павловске у 83-летней пенсионерки. Пожилая женщина приютила ее. Преступница хладнокровно обшарила квартиру, но денег не нашла. На следующее утро она заявила хозяйке квартиры, что грядет денежная реформа. И якобы нужно поменять старые деньги на новые. Но вот удача – у нее есть знакомая в банке, которая поможет это быстро сделать. Короче, аферистка уговорила бабушку отдать ей 250 тысяч рублей, ушла и, конечно, не вернулась.

8 апреля мошенница попросилась на ночлег к 81-летней жительнице Павловска. Ночью она тоже обшарила квартиру, нашла 33 тысячи рублей и ушла.

В отделе полиции аферистка признала свою вину в этих преступлениях. Однако на ее совести есть и другие аферы в Богучарском, Кантемировском и Россошанском районах. Всего в нашем регионе она обманула пенсионеров и украла у них деньги на общую сумму 820 тысяч рублей. Мало того – с 2014 года она находится в розыске в Саратовской области. Все за те же преступные действия. Да и в Волгоградской области она успела наследить (четыре уголовных дела). Еще одно преступление серийная мошенница совершила в Курской области.

- По части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» аферистке грозит до пяти лет лишения свободы. Наши сотрудники не исключают, что на ее совести есть и другие подобные преступления, - сообщили в региональном ГУ МВД.