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Общество30 апреля 2021 12:21

В Воронежской области хотят запустить сбор денег на строительство музея самолетов

Планы у авторов проекта амбициозные, однако пока не известно, насколько их идея найдет отклик
Олег ИВАНОВ
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Предполагается, что музей может выглядеть так

Предполагается, что музей может выглядеть так

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В поселке Воля Новоусманского района хотят основать музей самолетов. С такой инициативой в местную администрацию обратились участники общественной организации ветеранов Афганистана.

Авторы проекта предлагают не только разместить экспозицию образцов авиационной техники разных времен и макеты самолетов в натуральную величину, но и возвести выставочный комплекс, посвященный авиации, а также создать технический зал для сборки новой авиатехники из найденных поисковиками деталей.

- Такой проект очень сложно реализовать в рамках государственных программ, в связи с чем озвучена идея собрать необходимое финансирование посредством краудфандинга (народный сбор). Чем больше будет собрано средств, тем более масштабным и интересным получится и музей. Безусловно, будет определен и минимальный размер суммы, которую необходимо собрать, - говорится в сообщении администрации Новоусманского района.

Если идея найдет отклик, будет создана страничка в интернете, где каждый сможет удостовериться в том, что его взнос учтен, а также отследить расходы.

Пока же администрация проводит предварительный опрос.