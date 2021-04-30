Воронежцам подарят 3 месяца связи и безлимитный интернет

Фото: пресс-служба Билайн

«Возьми интернет на дачу» – новое предложение от оператора для тех, кто намерен за городом продолжить работу «на удаленке», сохранив привычный уровень онлайн активности. Чтобы подключиться к акции, достаточно купить в интернет-магазине или одном из собственных офисов Билайн 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом «Интернет PRO», который был разработан специально для гаджетов. В подарок новому абоненту Билайн дает 3 месяца связи и опцию «Безлимитный интернет» бессрочно, без абонентской платы и платы за подключение.*

Ранее оператор сообщал о том, что в Воронежской области сеть Билайн стала больше, а скорость мобильного интернета по сравнению с началом 2020 года выросла в 2-3 раза (в зависимости от населенного пункта).

*3 месяца связи и опция «Безлимитный интернет» в подарок для новых абонентов с 08.04.2021 г. по 31.08.2021 г. для ряда регионов при покупке акционных WI-FI роутера или USB-модема и SIM-карты c тарифом «ИнтернетPRO» при технической возможности подключения. Количество ограничено. Подробнее об организаторе, условиях акции и стоимости - на beeline.ru.