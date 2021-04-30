В Воронежской области к 30 апреля от коронавируса умерли еще 8 человек

Ситуация по стране

В Воронежской области число человек, столкнувшихся с диагнозом COVID-19 достигло 80 568. То есть только за последние сутки зафиксировано 155 новых случаев заражения. Об этом 30 апреля сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Число выздоровевших также увеличилось до 75 935. За день медики выписали 174 пациента.

Ситуация по стране

К сожалению, число умерших также растет 3 239. Новых смертей - 8.

По данным регионального операштаба, двукратную прививку от болезни сделали 150 тысяч жителей региона, а тех, кто хотя бы раз вакцинировался, сейчас уже больше 217 тысяч.