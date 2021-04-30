Легионер воронежского «Факела» в четвертый раз попал в сборную тура ФНЛ

Неманья Пейчинович. Фото: с сайта ФК "Факел"

В сборную 39 тура ФНЛ попал легионер «Факела» Неманья Пейчинович. В матче со столичным «Спартаком-2» сербский защитник реализовал пенальти, а потом забил еще один гол с помощью рикошета от ноги одного из игрока «красно-белых». Напомним, игра в итоге закончилась победой «Факела» с необычным счетом - 5:3. Аналитики Футбольной национальной лиги включили Пейчиновича в сборную тура уже в четвертый раз в сезоне.

Эксперты лиги также особо отметили в прошедшем туре дубль нападающего самарских «Крыльев Советов» Владислава Сарвели в матче с московским «Торпедо» и очередной голевой пас его одноклубника, полузащитника Дмитрия Кабутова, лидера среди «ассистентов» ФНЛ. Хавбек еще и голом отметился. Итог – разгром торпедовцев 5:1.

Полузащитник владикавказской «Алании» Батраз Хадарцев в матче с «Краснодаром-2» вышел на замену, но успел за полчаса забить гол и отдать результативную передачу. Тем самым внес ключевой вклад в домашнюю победу своей команды – 3:1.

Хет-трик в матче с «Чертаново» сделал нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, открывший свой третий десяток забитых голов в сезоне 2020-2021. В двух последних турах на его счету пять голов! «Оренбург» благодаря классной игре Воробьева победил в гостевом матче - 3:2.

А нападающий Карим Гираев из «Акрона» своим дублем позволил тольяттинцам привезти важную победу из Иванова над местным «Текстильщиком» – 2:0.

Полузащитник Артем Симонян из томской «Томи» в домашнем матче с «Чайкой» из села Песчанокопское Ростовской области, закончившемся разгромом – 3:0, результативными действиями вроде бы не отметился. Но зато принял самое активное участие в двух голевых атаках томичей из трех.

Также в сборную 39 тура попали:

вратарь Алексей Кузнецов («Динамо-Брянск»);

защитники Юрий Горшков («Крылья Советов»), Валерий Цховребов («Енисей» (Красноярск), Феррейра («Акрон» (Тольятти).