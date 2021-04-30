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Он осмотрел цех ООО «ПитерАтоммаш», находящийся на территории Нововоронежа, и склады управления производственно-технологической комплектации Нововоронежской АЭС, где убедился в соблюдении правил закупок и хранения оборудования. В 2020 году сумма закупок НВАЭС составила 12,5 млрд рублей, наименования исчисляются тысячами, и каждая поставка в обязательном порядке проходит входной контроль.

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Владимир Серветник принял участие в семинаре-совещании с руководителями более 20 предприятий Воронежской области, чья продукция востребована или может быть применена в атомной отрасли. В рамках встречи с представителями подразделений заказчиков и кураторов договоров Нововоронежской АЭС отмечено, что последняя проверка Ростехнадзора выявила хорошую динамику в работе службы закупок с точки зрения повышения качества, и Нововоронежская АЭС в этой сфере находится на хорошем счету.

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«С точки зрения нормативной базы, система закупок находится в жёстких рамках, но у каждого внешнего поставщика есть возможность предложить проверенную и безопасную продукцию. Мы работаем на повышение качества, если несколько лет назад, при выборе поставщика, у нас было 5 отборочных критериев, то сегодня их больше 20-и», – отметил, подводя итоги встречи Владимир Серветник.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС