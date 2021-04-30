Директор воронежской фирмы обманом получил грант на 2,5 млн рублей

41-летнего руководителя воронежской промышленной компании обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ). С помощью фиктивных документов он оформил субсидии 2,5 млн рублей.

Директор фирмы указал в акте, что купил фрезерный центр примерно за 6 млн рублей. В качестве поддержки от государства ему выделили те самые 2,5 миллиона. Однако на самом деле бизнесмен оборудование не покупал, его ему безвозмездно передали руководители ранее обанкротившейся организации (по крайне мере, по документам).

Мошенничество раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.

- Расследование уголовного дела завершено и оно направлено в Центральный районный суд города Воронежа для рассмотрения по существу, - сообщили в полиции.

Во время предварительного следствия мужчина был под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На имущество директора уже наложен арест, чтобы возместить ущерб. Руководителю грозит до 10 лет тюрьмы.