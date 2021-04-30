Игрок воронежского «Факела» получит именные часы за самый быстрый гол тура

Илья Мазуров будет вспоминать матч с бывшими одноклубниками, глядя на новые часы. Фото: с сайта ФК "Факел"

Полузащитник «Факела» Илья Мазуров получит именные часы за самый быстрый гол 39 тура ФНЛ. Хавбек открыл счет в игре с московским «Спартаком-2», когда табло показывало время 03.31. Любопытно, что Мазуров ранее играл за «красно-белых», а теперь сумел быстро огорчил свою бывшую команду.

Перед одним из ближайших матчей «Факела» Илья получит за такую расторопность приз – именные часы с гравировкой от одного из спонсоров ФНЛ.

Напомним, «Факел» в итоге на выезде победил «Спартак-2» с хоккейным счетом 5:3. После этого матча воронежская команда обосновалась на десятом месте в турнирной таблице ФНЛ. За оставшиеся три тура «Факел» чисто теоретически еще может подняться на седьмую строчку. Но если быть реалистом, его потолок в этом сезоне – девятое место.